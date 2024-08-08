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Сегодня, 17:00

В EA FC 25 не будет ФК «Интер»

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото EA
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Печальные новости для любителей футбольных симуляторов — знаменитый итальянский футбольный клуб «Интер» не появится в EA FC 25. Точнее, появится, но под другим названием и с измененной символикой.

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Предположительно, он будет называться Lombardia FC или Milano Calcio. Все дело в лицензии — «Интер» подписал эксклюзивное соглашение с Konami сроком на три года, и в этот период будет появляться только в eFootball.

Интересно, что на имена и внешность игроков это не распространяется, поэтому составы лже-«Интера» в EA FC 25 будут вполне себе подлинными.

Источник: kick-or-die.ru
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