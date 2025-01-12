В Госдуме не собираются вводить полный запрет на видеоигры

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин опубликовал новый пост в своем Telegram-канале. По словам политика, речи о полном запрете видеоигр в России не идет. Однако в Госдуме все равно собираются защищать детей от «деструктивного контента» — просто для этого понадобится найти «сбалансированное решение».

В качестве примера деструктивного воздействия Володин привел нападения учеников на одноклассников и учителей — якобы их провоцируют игры, из-за которых дети «не могут отличить реальный мир от виртуального».