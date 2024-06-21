В Госдуме предложили запретить рекламу в заблокированных соцсетях

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы в нежелательных организациях и на запрещенных в России интернет-ресурсах.

Разумеется, в этот список входят Facebook* и Instagram*

Авторы законопроекта пояснили, что многие россияне продолжают пользоваться заблокированными соцсетями с помощью VPN, в том числе и для рекламы, что приносит владельцам нежелательных ресурсов хороший заработок. Если закон будет принят, то размещение рекламы на них станет запрещено.

*Корпорация Meta, владеющая этими соцсетями, признана в РФ экстремистской.