Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 22:15

В Госдуме предложили запретить рекламу в заблокированных соцсетях

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото https://vk.com/duma
Telegram Дзен

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы в нежелательных организациях и на запрещенных в России интернет-ресурсах.

Антон Горелкин. Депутат Госдумы РФ предупредил о возможном отключении iPhone в России

Разумеется, в этот список входят Facebook* и Instagram*

Авторы законопроекта пояснили, что многие россияне продолжают пользоваться заблокированными соцсетями с помощью VPN, в том числе и для рекламы, что приносит владельцам нежелательных ресурсов хороший заработок. Если закон будет принят, то размещение рекламы на них станет запрещено.

*Корпорация Meta, владеющая этими соцсетями, признана в РФ экстремистской.

Источник: rtvi.com
3
Читайте также
Фигуристка Трусова приняла предложение Игнатова
УЕФА начал расследование в отношении форварда «Рубина» и сборной Албании Даку
Врач назвал наиболее опасные с точки зрения заражения ботулизмом продукты
Кому достался самый сложный календарь будущего сезона РПЛ
Черногория и соседние страны из-за аварии оказались почти полностью обесточены
Политолог рассказал о последствиях вступления в ЕС для Украины и Молдавии
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Мир танков» превращается в Dota 2? На 11-м уровне появятся боевые умения

В VK Play появилась Elden Ring — цены как в Steam