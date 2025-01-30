В GTA 6 стабильных 60 FPS не будет даже на PS5 Pro

Бывший аниматор Rockstar Games Майк Йорк поделился своими опасениями по поводу технической стороны GTA 6. Современные консоли не смогут обеспечить 60 кадров в секунду для этой игры, рассказал Йорк в интервью YouTube-каналу KIWI TALKZ.

По словам бывшего сотрудника, не стоит рассчитывать даже на PS5 Pro с апскейлерами — скорее всего, разработчики сделают так, чтобы FPS в GTA 6 никогда не падали ниже 30.

Тем, кто все-таки захочет поиграть в 60 FPS, придется ждать релиза на ПК. «Я готов поспорить, что позже, когда игра выйдет на ПК, она, вероятно, будет оптимизирована, появятся новые видеокарты, и тогда вы сможете запускать ее с частотой 60 кадров в секунду», — подчеркнул Йорк.