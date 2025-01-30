В GTA 6 стабильных 60 FPS не будет даже на PS5 Pro

Сегодня, 14:30
Бывший аниматор Rockstar Games Майк Йорк поделился своими опасениями по поводу технической стороны GTA 6. Современные консоли не смогут обеспечить 60 кадров в секунду для этой игры, рассказал Йорк в интервью YouTube-каналу KIWI TALKZ.
По словам бывшего сотрудника, не стоит рассчитывать даже на PS5 Pro с апскейлерами — скорее всего, разработчики сделают так, чтобы FPS в GTA 6 никогда не падали ниже 30.
Тем, кто все-таки захочет поиграть в 60 FPS, придется ждать релиза на ПК. «Я готов поспорить, что позже, когда игра выйдет на ПК, она, вероятно, будет оптимизирована, появятся новые видеокарты, и тогда вы сможете запускать ее с частотой 60 кадров в секунду», — подчеркнул Йорк.