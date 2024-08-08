Авторы Hamster Kombat рассказали, от чего зависит распределение токенов

Разработчики Hamster Kombat наконец-то назвали критерии эйрдропа — то есть распределения токенов между пользователями.

В обновленном разделе Airdrop в самой игре перечислены следующие критерии:

1. Пассивный доход

2. Задания

3. Рефералы

4. Ачивки

5. Подписка на телеграм-канал

6. Ключи

Активность в каждой из категории принесет специальные очки, на основании которых и будут распределяться токены.

Впрочем, авторы проекта подчеркивают, что есть и другие, пока не объявленные пункты. Дата эйрдропа по-прежнему неизвестна.