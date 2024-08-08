Авторы Hamster Kombat рассказали, от чего зависит распределение токенов

Сегодня, 17:50
Разработчики Hamster Kombat наконец-то назвали критерии эйрдропа — то есть распределения токенов между пользователями.
В обновленном разделе Airdrop в самой игре перечислены следующие критерии:
1. Пассивный доход
2. Задания
3. Рефералы
4. Ачивки
5. Подписка на телеграм-канал
6. Ключи
Активность в каждой из категории принесет специальные очки, на основании которых и будут распределяться токены.
Впрочем, авторы проекта подчеркивают, что есть и другие, пока не объявленные пункты. Дата эйрдропа по-прежнему неизвестна.