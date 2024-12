В Heroes of Might and Magic: Olden Era вернется знакомая «олдам» фракция

Разработчики Heroes of Might and Magic: Olden Era выпустили видео об одной из фракций — и она покажется знакомой тем, кто уже играл в «Героев». Речь идет о «Подземелье» с его минотаврами, медузами и, конечно же, троглодитами. Также на видео показали город и героев этой фракции. Игра выйдет в раннем доступе в течение 2025 года, а полноценный релиз назначен на 2026-й. Олды в восторге: появился новый геймлейный ролик Heroes of Might and Magic: Olden Era