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Сегодня, 14:45

В Kingdom Come: Deliverance 2 могут появиться темнокожие персонажи

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Warhorse
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Разработчики Kingdom Come: Deliverance сделали заявление, которое удивило геймеров. Дело в том, что первая часть отличалась вниманием к исторической достоверности, поэтому там не было темнокожих, что вполне естественно для средневековой Богемии. Разумеется, это привело некоторых западных журналистов и активистов в ярость, но ничего поделать с этим они не смогли.

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Однако вскоре после анонса продолжения разработчики заметили, что по сюжету второй части главный герой отправится в большой мегаполис, где ему повстречаются персонажи самых разных национальностей.

Означает ли это, что разработчики все-таки уступили негодованию и в игре появится условный священник из Эфиопии, или же Индржиху встретятся иностранцы вроде поляков, итальянцев и французов, пока неизвестно.

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