Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 19:50

В «Клубе Романтики» появилась история, основанная на славянской мифологии

Владислав Шалганов
Корреспондент
Клуб Романтики.
Telegram Дзен

В Клубе Романтики вышла история «И поглотит Нас Морок», основанная на темах славянской мифологии и язычества.

Клуб Романтики.

История выполнена в жанре мистического хоррора. Главной героиней стала молодая девушка Лада, проживающая в небольшой деревне, которую заволокло таинственным туманом.

«Их боги давно мертвы, а деревню заволокло туманом, войти в который — значит умереть. Ладе едва исполнилось восемнадцать, но она привыкла к тайнам своего дома и не боится молчания мглы. Однако все меняется, когда она слышит зов и чувствует, как туман протягивает к ней руки», — гласит описание новой истории.

3
0
Читайте также
Россиянам могут не выдать визы в США для участия в чемпионате мира по быстрым шахматам
«Эдмонтон» победил «Флориду» в пятом матче финала
В России участились случаи телефонного терроризма. Что нужно знать
Мбаппе нужна операция, Хвича настроил против себя Россию. Что происходит на Евро-2024
Путин и Ким Чен Ын после переговоров обменялись подарками
Уехавшую в Латвию Хаматову уволили из театра в Риге
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

У Ubisoft новые проблемы? Студию могут засудить из-за новой части Assassin's Creed