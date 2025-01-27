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Сегодня, 18:25

В корейском «убийце» The Sims можно будет драться и строить высотки

Евгения Воскресенская
Фото KRAFTON
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По-видимому, корейский симулятор жизни inZOI решил не просто составить серии The Sims достойную конкуренцию, но и во всем ее переплюнуть. Разработчики из студии KRAFTON вышли на связь с фанатами и поделились новыми деталями «песочницы».

Игрокам пообещали реалистичные потасовки, которые не ограничатся невинными пощечинами. А вот любители не только драться, но и строить дома смогут возводить высотки до 30 этажей.

Обложка. Корейский «убийца» The Sims 4 получит полный перевод на русский язык

Также в игре появятся круглосуточные заправочные станции с магазинчиками, а технология захвата лица позволит создавать максимально похожего на референс персонажа. Конечно, без котиков и других домашних питомцев не обойдется: любители пушистиков смогут брать их с собой на прогулку.

Если все пойдет по плану, inZOI появится в раннем доступе в Steam 28 марта 2025 года.

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