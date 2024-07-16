В Mortal Kombat 1 добавят одного из любимчиков серии

NetherRealm Studios анонсировала возвращение Такеды из MK X в Mortal Kombat 1.

Ниндзя полюбился игрокам из-за своих ураганных комбо-связок с механическими хлыстами, которыми, при должной сноровке, можно расшвыривать врага из угла в угол. В комментариях к официальному трейлеру геймеры радуются скорому релизу бойца, а также кличут его «лучшим новичком в серии»:

«Такеда победил. Как же долго я ждал, чтобы вновь услышать эту фразу», — комментарий пользователя на YouTube.

Такеда появится в игре уже 23 июля.