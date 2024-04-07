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Сегодня, 21:45

В Mortal Kombat 1 вернется Ермак

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото NetherRealm Studios
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В Mortal Kombat 1 вернется Ермак — один из классических для серии персонажей, появившийся в Ultimate Mortal Kombat 3. Разработчики опубликовали небольшой тизер, в котором он перебрасывается фразами с Кенши.

Ермак присутствовал в сюжете Mortal Kombat 1 и раньше, но у него отсутствовал уникальный мув-сет и даже не было классической маски. Кроме того, в тизере можно заметить Мавадо, с которым игроки впервые столкнулись в Mortal Kombat: Deadly Alliance 2002 года — он появится в качестве бойца-камео.

Источник: YouTube
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