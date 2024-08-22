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В редакторе «убийцы The Sims» создали персонажа из GTA 6 и даже Билли Айлиш

Евгения Воскресенская
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Корейский симулятор жизни inZOI обзавелся бесплатным редактором персонажей в Steam. Геймеры со всего мира уже тестируют возможности новой игры — в сети появились двойники Анджелины Джоли и Тимоти Шаламе, Билли Айлиш и Майкла Джексона, Гарри Поттера и Уолтера Уайта.

В других персонажах без труда можно узнать вампира Астариона из Baldur's Gate 3, Люсию из GTA 6 и Марио. Этим фантазия пользователей не ограничилась — кто-то даже попытался создать Сквидварда Гигачата и семейку Симпсонов.

inZOI. Каким будет симулятор жизни inZOI — корейский «убийца The Sims»

26 августа — последний день, когда редактор будет в свободном доступе. При желании готового персонажа можно будет перенести в полную версию игры.

Источник: TG-канал Пекарня
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