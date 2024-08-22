В редакторе «убийцы The Sims» создали персонажа из GTA 6 и даже Билли Айлиш

Корейский симулятор жизни inZOI обзавелся бесплатным редактором персонажей в Steam. Геймеры со всего мира уже тестируют возможности новой игры — в сети появились двойники Анджелины Джоли и Тимоти Шаламе, Билли Айлиш и Майкла Джексона, Гарри Поттера и Уолтера Уайта.

В других персонажах без труда можно узнать вампира Астариона из Baldur's Gate 3, Люсию из GTA 6 и Марио. Этим фантазия пользователей не ограничилась — кто-то даже попытался создать Сквидварда Гигачата и семейку Симпсонов.

26 августа — последний день, когда редактор будет в свободном доступе. При желании готового персонажа можно будет перенести в полную версию игры.