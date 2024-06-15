В России начали поиск разработчиков для создания игровой консоли

Министерство промышленности и торговли приступило к поиску разработчика для отечественной игровой консоли по поручению Владимира Путина.

Xbox Series. Фото Microsoft

Эксперты заявили, что выпускать российскую приставку нецелесообразно ни в экономическом, ни в технологическом плане. По словам Антона Фомина из IT-холдинга Fplus, в настоящее время в России ни у кого нет экспертизы для производства аналога PlayStation или Xbox.

Эксперт также подчеркнул, что для консоли потребуется разработать игры, которые выступают основным источником дохода.