В России появится настольная игра по «Героям меча и магии 3»

Настольная игра по любимой многими российскими геймерами стратегии Heroes of Might and Magic III появится в России с переводом на русский язык. Локализацией и продажей игры, изначально созданной польскими разработчиками из Archon Studio, займутся издательство Choo Choo Games и магазин «Единорог».