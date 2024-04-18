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Сегодня, 22:25

В России возьмутся за развитие киберспорта и компьютерных клубов

Владислав Шалганов
Корреспондент
Apex Legends.
Фото Electronic Arts
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В России появится Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры, которая будет популяризировать киберспорт в стране.

Counter-Strike 2.
Фото Valve

В АРКИ предварительно вошли:

— Компьютерная франшиза Colizeum (460 клубов)

— Сети True Gamers (114 кибер-арен в России и СНГ)

— CyberX (220 клубов)

— EZ Katka (13 клубов)

— «F5 Центр киберспорта» (9 клубов)

Игровая станция &laquo;Павелецкая&raquo;. На Павелецком вокзале теперь можно поиграть в Dota 2 и CS2 — там появился компьютерный клуб

В объединении также добавили, что готовы принять и других участников отрасли — поставщиков оборудования, разработчиков программного обеспечения, представителей киберспортивных организаций и игровой индустрии.

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