Новый «Сталкер»? Анонсирована MMO в Чернобыльской зоне

Анонсирована новая игра от разработчиков из России — «Изоляция». Она напоминает S.T.A.L.K.E.R. и это неудивительно, ведь основным источником вдохновения был «Пикник на обочине» братьев Стругацких — именно в этой книге появились сталкеры, артефакты и Зона.

«Изоляция» представляет собой MMO с элементами RPG и Survival Horror.

Ее сюжет развернется во все той же Чернобыльской зоне, в 2015-м. А вот дата выхода самого проекта пока что неизвестна. Разработчики обещают, что игра получится сложной и реалистичной — от долгих рейдов до изучения аномалий.