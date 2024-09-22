Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 13:45

Новый «Сталкер»? Анонсирована MMO в Чернобыльской зоне

Богдан Виноградов
Корреспондент
Telegram Дзен

Анонсирована новая игра от разработчиков из России — «Изоляция». Она напоминает S.T.A.L.K.E.R. и это неудивительно, ведь основным источником вдохновения был «Пикник на обочине» братьев Стругацких — именно в этой книге появились сталкеры, артефакты и Зона.

«Изоляция» представляет собой MMO с элементами RPG и Survival Horror.

Обложка. «Сталкер 2» будет рассчитан на новичков, но с отсылками для олдов

Ее сюжет развернется во все той же Чернобыльской зоне, в 2015-м. А вот дата выхода самого проекта пока что неизвестна. Разработчики обещают, что игра получится сложной и реалистичной — от долгих рейдов до изучения аномалий.

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Глушакова перевели в дубль «Химок»
Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS с помощью «Искандера» в Сумской области
Овечкин оценил близость рекорда Гретцки перед стартом сезона НХЛ
Девочка-подросток с новорожденным ребенком выпала из окна в Одинцово
Семак объяснил, зачем выпускает Соболева, Дзюба уже переиграл скептиков, а ЦСКА продлил кошмарную серию. Что произошло после побед «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ
Карта спецоперации на Украине 22 сентября
Сегодня
Вчера
Неделя