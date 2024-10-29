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Сегодня, 13:45

В российских колледжах научат делать компьютерные игры

Евгения Воскресенская
Фото Freepik
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Скоро разработчики видеоигр и специалисты по работе с искусственным интеллектом появятся в списке специальностей для российских колледжей. Желающих осваивать эти специальности начнут набирать на 2025/26 учебный год.

Получить новую профессию смогут выпускники не только 11, но и 9 класса. Первые будут учиться 2 года 10 месяцев, а вторые — на год больше.

Обложка. Российские игры начали маркировать — пока добровольно

В рамках программы «Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности» студенты колледжей научатся разрабатывать программные модули, иммерсивные и мультимедийные приложения, а также тестировать информационные системы.

Не обойдется и без навыков 3D-моделирования и визуализации компонентов системы.

Источник: Газета.Ru

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