В российском экшене «Война Миров: Сибирь» сыграют актеры театра

В ожидаемом российском экшене «Война миров: Сибирь» будут принимать участие актеры Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой. Причем их роли не ограничатся озвучкой — помимо голосов внутриигровые персонажи позаимствуют у актеров внешность и движения.

В ролике, который выложили разработчики из 1C Game Studious, можно наблюдать использование технологии захвата движения «Mocap».

По словам разработчиков, в игре будет сложная и интересная история — и для нее понадобятся актеры, которые помогут создать убедительных персонажей.