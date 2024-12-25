Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 21:33

В российскую консоль поставят процессор «Эльбрус» — разработкой займутся в «Сколково»

Евгения Воскресенская
Фото Freepik
Telegram Дзен

Создание российской игровой консоли идет своим чередом. Депутат Госдумы РФ Антон Горелкин поделился некоторыми деталями этого процесса. Как оказалось, отечественное устройство будет оснащено процессором «Эльбрус», отставание которого от западных аналогов признает и сам Горелкин.

Обложка. В России создают свои видеокарты

«Разработкой бизнес-модели, концепции и конкурентных преимуществ будущей консоли поручено заниматься фонду «Сколково»», — рассказал депутат. При этом парламентарий надеется на предприимчивость работников «Сколково»: чтобы консоль на процессоре «Эльбрус» смогла составить достойную конкуренцию PS5 и Xbox, требуется нестандартный подход.

4
Читайте также
В Бурятии два человека погибли при пожаре из-за непотушенной сигареты
Участница Олимпиады-2022 из Швейцарии погибла под лавиной в Альпах
Семь россиян погибли при крушении самолета в Казахстане
Абаскаль заявил, что это он создал тот «Спартак», который побеждает со Станковичем
ЦБ намерен отменить ограничения на полную стоимость потребительских кредитов
Брак с иностранцем и допинг-скандал из-за секса. Личная жизнь биатлонистки Ольги Зайцевой
Сегодня
Вчера
Неделя