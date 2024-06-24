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Сегодня, 22:35

В Steam появился шутер в духе S.T.A.L.K.E.R. 2, который выглядит не хуже именитого конкурента

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Antistatic Studios
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В Steam появилась страница кооперативного шутера Phantom Line. Игра обещает хоррор и стрельбу в декорациях разоренной ядерной войной Европы. Сильнее всего радует графика — Unreal Engine 5 показывает красивый визуал, который ни в чем не уступает S.T.A.L.K.E.R. 2, другой игре о постапоклипсисе.

Фото Antistatic Studios

Впрочем, несмотря на то, что в «Сталкере» хватает элементов хоррора, в Phantom Line их гораздо больше — некоторые скриншоты и вовсе напоминают о сериале «Твин Пикс». Дата выхода Phantom Line пока неизвестна.

Источник: Steam
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