3 мая, 23:55
Ютубер Юлик (4 миллиона подписчиков) выпустил в Steam свой проект, который собрал 99% положительных отзывов.
Dog Brew — небольшая инди-игра, в которой песику предстоит варить различные напитки, чтобы расплатиться с долгами.
Игрокам придется не просто бездумно варить напитки, но и учитывать предпочтения и вкусы жителей маленького городка.
Dog Brew доступна в российском Steam и стоит 144 рубля.
Юлик — ютубер с 4 миллионами подписчиков на YouTube. Основной контент блогера — реакции на видео. Dog Brew блогер разработал за несколько месяцев в свободное от основной деятельности время.