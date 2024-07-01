В The Witcher 3 нашли скрытый финал с участием Йеннифэр

Внутри файлов третьего «Ведьмака» нашли вырезанную концовку с участием одной из главных красавиц игры.

Witcher 3. Фото CD PROJEKT RED

Рукастые моддеры и датамайнеры обнаружили, что из финальной версии игры вырезали один из возможных финалов, в котором Йеннифэр ради защиты Цири предает Ложу чародеек и сдает ее в руки нильфгаардского императора.

В ролике видно, как Фрингилью, Маргариту и Филиппу задерживают солдаты Нильфгаарда, а чародейки за это называют Йеннифэр предательницей.

Раскрыть дополнительные сцены из игры удалось благодаря открытому инструментарию для модов REDkit от CD Projekt RED.