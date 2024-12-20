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Сегодня, 17:30

В «Ведьмаке 4» появятся эротические сцены с Цири

Евгения Воскресенская
Фото CD Projekt Red
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У Цири, главной героини «Ведьмака 4», будет секс — об этом рассказали разработчики игры. Правда, никаких подробностей они раскрывать не стали.

Ведьмак 4. Цири лишится своих сил в «Ведьмаке 4»

Вместо этого представители студии заметили, что романтические отношения — это естественная часть как игр серии, так и человеческой природы в целом, и что отношения Цири в игре будут хорошо продуманными и значимыми. О том, появятся ли в новой игре короткие и ни к чему не обязывающие эротические сцены, какие в большом количестве встречались у Геральта, не сообщается.

Источник: https://www.gamespot.com/articles/the-witcher-4-director-on-ciri-gwent-and-in-game-romance/1100-6528580/?ftag=CAD-01-10abi2f
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