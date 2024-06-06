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Сегодня, 19:20

Valve ослабила сильнейших героев в новом патче для Dota 2

Владислав Шалганов
Корреспондент
Dota 2.
Фото Valve
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Для Dota 2 вышло крупное обновление — 7.36b, в котором Valve ослабила сильнейших персонажей в нынешней мете.

В балансном патче Valve понизили эффективность таких востребованных героев, как Axe, Sand King, Phoenix, Shadow Shaman, Dragon Knight и Zeus.

Dota 2. Dota 2 обновила мету после обновления — Axe стал лучшим персонажем для победы

В это же время другие герои, которые не пользовались популярностью, наоборот, получили ряд усилений. Среди них Pudge, Mirana, Tinker, Marci, Pangolier.

Сейчас Dota 2 переживает крупнейшие изменения за последние несколько лет. Связано это с патчем 7.36, который добавил аспекты, полностью изменившие мету и восприятие персонажей.

Дота. В Dota 2 вышел патч 7.36, который добавил врожденные способности и аспекты

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