Valve разрабатывает Half-Life 3 почти в открытую

Дата-майнер Тайлер Маквикер рассказал о том, что Valve перестала скрывать разработку Half-Life 3. По его словам, практически каждое крупное обновление игр компании вроде Deadlock и Counter-Strike 2 приносит с собой очередные свидетельства тестирования систем для новой Half-Life.

Маквикер обнаружил в коде следы работы над симуляцией поведения различных материалов, новые схемы работы искусственного интеллекта, наработки для создания бесшовного игрового мира и многое другое — все это, вероятно, будет реализовано в новой части Half-Life.