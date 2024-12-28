Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 16:00

«Ведьмак 4» ждет провал? Большинство ветеранов CD Projekt RED покинули студию

Евгения Воскресенская
Фото CD Projekt Red
Telegram Дзен

Фанаты всерьез обеспокоены будущим «Ведьмака 4». И основания для этого есть: дело в том, что CD Projekt RED покинули большинство ветеранов студии, работавших над третьей частью серии.

The Blood of&nbsp;Dawnwalker. Бывшие разработчики «Ведьмака 3» представят свою первую игру уже скоро

В частности, команда лишилась ведущего сценариста The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077. Большинство специалистов присоединились к новой студии Rebel Wolves, которая была основана бывшим геймдиректором CD Projekt RED. Поклонники опасаются, что без ключевых сотрудников «Ведьмак 4» обречен на провал.

Источник: TG-канал Игроманы
Читайте также
Путин и Алиев обсудили крушение самолета под Актау
В Хельсинки зафиксировали сильнейшее за последние 10 лет землетрясение
Пять игроков «Зенита», от которых надо срочно избавляться Семаку и Миллеру. Бразильцы вошли
Трамп предложил Гретцки стать премьер-министром Канады
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ
РФС дисквалифицировал 5 футболистов за участие в договорных матчах
Сегодня
Вчера
Неделя