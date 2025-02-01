Вместо The Sims 5: старые части главного симулятора жизни получили переиздание

Переиздания The Sims 1 и The Sims 2, утечка о дате релиза которых произошла еще до официального анонса, уже поступили в продажу. Стоит заметить, что речь не идет о полноценных ремастерах с множеством улучшений и исправлений.

Главное преимущество новых версий The Sims 1 и 2 — это возможность поиграть в них на современных компьютерах с Windows 10/11 без проблем. Кроме того, в переиздание включены все выходившие для этих игр DLC.

Купить можно как сборник с обоими частями, так и игры по отдельности. Увы, в российском регионе они не продаются — по крайней мере официально.