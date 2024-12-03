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«Внезапно появились баги»: авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 признались, почему в игре нет симуляции жизни

Богдан Виноградов
Корреспондент
S.T.A.L.K.E.R. 2.
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Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали, почему в игре не было обещанного A-Life 2.0. Как и предполагалось, дело было в оптимизации. Чтобы игра хоть сколько-то хорошо работала, разработчикам пришлось радикально урезать радиус симуляции жизни — что, в свою очередь, привело к появлению «неожиданных» багов незадолго до релиза.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Что с симуляцией жизни? Найден ответ на самый главный вопрос S.T.A.L.K.E.R. 2

Тем не менее, Мария и Евгений Григоровичи (CEO и творческий директор проекта) обещают все-таки исправить систему в будущих обновлениях.

Интересно, что по их словам, исчезновение упоминания A-Life 2.0 из описания страницы игры в Steam никак не связано с багами — якобы это было собственное решение маркетолога, который боялся, что название «A-Life» покажется игрокам слишком сложным. В подтверждении своих слов творческий директор даже показала журналистам переписку в своем телефоне.

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