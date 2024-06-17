Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 15:55

Военные помогают делать следующий Battlefield — игра станет реалистичнее

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото EA
Telegram Дзен

Стало известно, что в разработке новой Battlefield примут участие не только «ветераны» геймдева из студий вроде DICE, Criterion и Motive, но и самые настоящие ветераны американских вооруженных сил. К команде разработчиков присоединилась Мэдисон Догерти — офицер, занимавшаяся логистикой армейской авиации; она заняла должность Product Manager.

Battlefield 2042. Местом действия Battlefield 7 станет Африка, «ЧВК» будет воевать с НАТО

Кроме того, в качестве Associate Game Manager в студию попал Аарон Джонсон, бывший «зеленый берет» и инструктор, побывавший в Афганистане. Возможно, новые сотрудники помогут сделать игру более реалистичной.

0
Читайте также
В Испании задержали террористов, которые готовили атаку на «Реал»
Албанские фанаты устроили беспорядки на стадионе и улицах Германии
В Москве 55 человек госпитализированы в тяжелом состоянии с симптомами ботулизма
Тяжелый разрыв с Кондратюком, предложение руки и сердца под мостом и желание иметь тех детей. Александра Трусова выходит замуж в 19 лет!
СМИ сообщили о роспуске Нетаньяху созданного после атаки ХАМАС военного кабинета
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Новые комбо-карточки для Hamster Kombat на 17-18 июня