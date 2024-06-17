Военные помогают делать следующий Battlefield — игра станет реалистичнее

Стало известно, что в разработке новой Battlefield примут участие не только «ветераны» геймдева из студий вроде DICE, Criterion и Motive, но и самые настоящие ветераны американских вооруженных сил. К команде разработчиков присоединилась Мэдисон Догерти — офицер, занимавшаяся логистикой армейской авиации; она заняла должность Product Manager.

Кроме того, в качестве Associate Game Manager в студию попал Аарон Джонсон, бывший «зеленый берет» и инструктор, побывавший в Афганистане. Возможно, новые сотрудники помогут сделать игру более реалистичной.