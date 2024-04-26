Вопиющий плагиат — вышел геймплейный трейлер «убийцы Таркова»

Авторы Arena Breakout: Infinite показали геймплейный трейлер игры, который разозлил разработчиков Escape from Tarkov.

«Мы никогда не будем обманывать наших игроков. Наша игра всегда будет бесплатной. Принимаем всех бездомных мародеров! Сегодня мы прощаемся с Тарковым и приветствуем вас в Камоне», — в шутку подметили авторы Arena Breakout в социальных сетях.

Arena Breakout: Infinite. Фото Morefun Studios

На такую «подколку» создатели Escape From Tarkov ответили:

«Приятного 20-минутного приключения в игру «Вопиющий плагиатор». Туда и обратно», — заявили создатели Таркова.

Закрытый тест Arena Breakout: Infinite начнется 8 мая на ПК.