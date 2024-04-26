Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Техно
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 14:50

Вопиющий плагиат — вышел геймплейный трейлер «убийцы Таркова»

Владислав Шалганов
Корреспондент
Arena Breakout: Infinite.
Фото Morefun Studios
Telegram Дзен

Авторы Arena Breakout: Infinite показали геймплейный трейлер игры, который разозлил разработчиков Escape from Tarkov.

«Мы никогда не будем обманывать наших игроков. Наша игра всегда будет бесплатной. Принимаем всех бездомных мародеров! Сегодня мы прощаемся с Тарковым и приветствуем вас в Камоне», — в шутку подметили авторы Arena Breakout в социальных сетях.

Arena Breakout: Infinite.
Фото Morefun Studios

На такую «подколку» создатели Escape From Tarkov ответили:

«Приятного 20-минутного приключения в игру «Вопиющий плагиатор». Туда и обратно», — заявили создатели Таркова.

Закрытый тест Arena Breakout: Infinite начнется 8 мая на ПК.

Геймеры обвиняют Battlestate Games в том, что они слишком сильно задрали цену на новое издание Escape from Tarkov: The Unheard Edition. Издание стоит 11 тысяч рублей.

1
0
Читайте также
Российские фехтовальщики не выступят на Олимпиаде в Париже
Около стадиона «Майнца» нашли бомбу времен Второй мировой войны
В Роскачестве дали советы по оформлению спортивной страховки ребенку
«Несколько игроков толком не могут двигаться». 14 футболистов «Сочи» отравились перед решающим матчем с «Ахматом», Грозный сам хочет все расследовать
В бундестаге заявили о превращении Украины в колонию США руками Зеленского
В Кремле допустили расширение буферной зоны для безопасности России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

В Epic Games Store бесплатно раздают шутер в духе Atomic Heart

В новом трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 показали как изменилась Припять