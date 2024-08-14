Моды для S.T.A.L.K.E.R. 2 можно будет создавать, но не в день релиза

Разработчики ответили на самые популярные вопросы о S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Во-первых, игру получится модифицировать только после релиза. Во-вторых, шутер порадует разнообразием настроек интерфейса — можно будет при желании отключить HUD «для лучшего погружения».

В-третьих, технология A-Life появится и в новой части — NPC будут вести себя почти как настоящие люди. Также разработчики пообещали поддержку игры уже после релиза, так что дополнениям и обновлениям — быть.

Фото GSC

Подтвердилась и дата выхода продолжения — 20 ноября 2024 года. По словам авторов, они больше не планируют переносить свой проект.

Тем не менее скучать в ожидании шутера не придется. Разработчики заверили, что поделятся новой информацией об игре уже на предстоящей выставке Gamescom.

Пока главный секрет S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля — будет ли Сидорович — не раскрывается. Слушать ворчливого торговца было очень занимательно, и игроки рассчитывают на его возвращение.