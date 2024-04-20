Второй трейлер GTA 6 или перенос? Take-Two готовят коференцию

Очередная конференция издательства Take-Two назначена на 16 мая. И, судя по сложившейся традиции, вскоре после этого появится новая информация о GTA 6 — именно так обстояли дела с анонсом даты релиза Red Dead Redemption 2 и выхода первого трейлера GTA 6.

Вполне вероятно, что и сейчас мы получим новые скриншоты, дату выхода трейлера а то и сам трейлер. Впрочем, пессимисты считают, что аудитория может дождаться совсем других новостей — а именно, официального подтверждения переноса игры, о котором ходило столько противоречивых слухов.