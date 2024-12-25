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Второй трейлер GTA 6 выйдет через 2 дня? Фанаты нашли новые доказательства

Евгения Воскресенская
Фото Rockstar Games
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Следствие ведут фанаты GTA: гипотеза о том, что второй трейлер самой ожидаемой игры должен выйти 27 декабря, нашла новое подтверждение. Очередная «улика» обнаружилась на ордере, который был выдан ФБР на поимку Бонни и Клайда — отсылку на знаменитую криминальную пару можно увидеть в главных героях GTA 6.

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Дело в том, что на ордере указано число 1227 — в США принято писать сначала месяц, а потом день. Так и получилось 27 декабря. Если гипотеза фанатов верна, то в Rockstar работают те еще любители загадывать ребусы. Впрочем, более вероятным кажется, что поклонники просто стали заложниками собственной скрупулезности и чересчур живого воображения.

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