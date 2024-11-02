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Сегодня, 14:38

Второй трейлер GTA 6 выйдет в ноябре? Фанаты нашли намек на это

Евгения Воскресенская
Фото Rockstar Games
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Фанаты GTA гадают по Луне: в новом посте от Rockstar Games нашли намек на дату выхода второго трейлера GTA 6. Сопоставив лунные фазы с изображенным на картинке из поста, геймеры определили точный день — 22 ноября.

Не торопитесь ухмыляться — в прошлом году этот подход сработал. Фанатам удалось вычислить дату анонса первого трейлера по все той же фазе Луны на картинке.

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Впрочем, в тот раз разработчики могли просто подыграть фанатам. Возможно, сейчас студия подтрунивает над ними, заставляя выискивать тайные послания там, где их нет.

Фанаты считают, что второй трейлер GTA 6 выйдет 22 ноября.
В прошлом году фанатам удалось вычислить дату анонса первого трейлера.
Источник: iXBT.games

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