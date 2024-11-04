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Сегодня, 14:30

Вышла «Смута 2.0» — в игре переработали почти все

Богдан Виноградов
Корреспондент
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«Смута» обновилась до версии 2.0, и поменялось в игре многое. Все главные герои получили новую озвучку, записанную профессиональными актерами, были переработаны многие квесты (включая 14 стелс-миссий) и исправлены некоторые диалоги, а в городах появились новые анимированные NPC.Кроме того, «капитально обновили» и боевую систему. Новые механики можно попробовать бесплатно — вышла демо-версия с эпизодами «Пролог» и «Теплый стан». А те, кто захочет купить полную версию, смогут сделать это по цене всего в 403 рубля.

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