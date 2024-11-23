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Сегодня, 13:44

Так быстро? Русская озвучка для S.T.A.L.K.E.R. 2 почти готова

Евгения Воскресенская
Фото GSC
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С момента выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 прошло всего несколько дней, а работа над русской озвучкой вовсю кипит. Ранее энтузиасты взялись переводить игру с помощью нейросети. И вот появилась информация, что озвучка почти готова — осталось только немного доделать и исправить огрехи.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Анонсирована русская озвучка для S.T.A.L.K.E.R. 2 — ее создаст нейросеть

Предварительную версию озвучки можно оценить уже сейчас. Звучит достойно, особенно если учитывать, что перевод был выполнен с помощью программы. По крайней мере, испытывать испанский стыд не придется, как это было в свое время со «Смутой».

Источник: TG-канал Эксплойт

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