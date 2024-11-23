Так быстро? Русская озвучка для S.T.A.L.K.E.R. 2 почти готова

С момента выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 прошло всего несколько дней, а работа над русской озвучкой вовсю кипит. Ранее энтузиасты взялись переводить игру с помощью нейросети. И вот появилась информация, что озвучка почти готова — осталось только немного доделать и исправить огрехи.

Предварительную версию озвучки можно оценить уже сейчас. Звучит достойно, особенно если учитывать, что перевод был выполнен с помощью программы. По крайней мере, испытывать испанский стыд не придется, как это было в свое время со «Смутой».