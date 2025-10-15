Warface стала доступна в российском регионе, игра отображается в Steam

Об этом рассказали Astrum Entertainment — шутер отсутствовал в цифровом магазине от Valve в России с конца сентября 2023 года.

По заявлению стало известно, что игроки вернут свой прогресс в Warface с момента ухода, чтобы восстановить аккаунт, необходимо зайти через VK Play или Astrum Play. При этом нельзя совместить два аккаунта, поэтому чем-то предстоит пожертвовать.

Доступ был возвращен также игрокам из Беларуси, Казахстана и других государств СНГ-пространства. В честь возвращения Astrum Entertainment проведут ивент «Ночь духов» с особыми наградами.