Warface стала доступна в российском регионе, игра отображается в Steam

15 октября, 21:15
Об этом рассказали Astrum Entertainment — шутер отсутствовал в цифровом магазине от Valve в России с конца сентября 2023 года.
По заявлению стало известно, что игроки вернут свой прогресс в Warface с момента ухода, чтобы восстановить аккаунт, необходимо зайти через VK Play или Astrum Play. При этом нельзя совместить два аккаунта, поэтому чем-то предстоит пожертвовать.
Доступ был возвращен также игрокам из Беларуси, Казахстана и других государств СНГ-пространства. В честь возвращения Astrum Entertainment проведут ивент «Ночь духов» с особыми наградами.
Пень Джаб.UA*
Mama el baion
15.10.2025