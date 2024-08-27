Watson рассказал, как Cloud9 проводит подготовку к The International 2024

Профессиональный игрок и керри Cloud9 Алимжан watson Исламбеков рассказал о подготовке Cloud9 к The International 2024.

«Мы просто тренировались на этом турнире [FISSURE Universe: Episode 3 — прим. cybersport.metaratings.ru] против сильных команд, разогревались перед главным турниром года. Мы играли скримы из дома и сейчас поедем на буткемп, оттуда будем ещё сильнее готовиться и больше играть», — цитирует Исламбекова CyberMeta.

Cloud9 будет принимать участие на The International 2024, который состоится в Копенгагене с 4 по 15 сентября.