World of Tanks 2.0? Wargaming готовит крупнейшее в истории игры обновление

C 2023 года Wargaming разрабатывает огромное дополнение для World of Tanks. Не путать с «Миром танков«, которая доступна только игрокам из России и Белоруссии.

World of Tanks. Фото Wargaming

Впервые об этом стало известно зимой текущего года. Если верить инсайдам, то в игре появятся современные танки, ветки европейских наций, вывод артиллерии из игры и динамический ландшафт. Инсайдеры считают, что дополнение станет последним для World of Tanks, после чего компания займется созданием World of Tanks 2.0.

Релиз запланирован на 2025-й.