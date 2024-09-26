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Сегодня, 13:13

Собраны все карты комбо дня в X Empire (Musk Empire) на 26-27 сентября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Появились все три карты комбо дня X Empire (Musk Empire) на 26-27 сентября:

Комбо-карты для X Empire (Musk Empire) на 26-27 сентября.

1: Искусственный интеллект
2: Проекты блокчейна
3: Разведение хомяков

Что такое комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Каждый день в 13:00 разработчики обновляют набор из трех карт, инвестиции в которые гарантированно принесут повышенную дополнительную прибыль. Разумеется, лучше всего вложиться во все три — до листинга осталось всего четыре дня, и лишняя прокачка точно не помешает.

Как собрать ежедневное комбо в X Empire (Musk Empire)

Нажмите на кнопку «Инвестиции» — найти ее можно в меню «Город» начиная с третьего уровня аккаунта. Теперь разыщите там нужные карточки и инвестируйте в них максимально доступное количество монет. Карты переместятся в «фондовую биржу», а вы получите награду.

Маск. Разгадана загадка дня в X Empire (Musk Empire) на 26-27 сентября

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