Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 13:17

Появилось комбо дня для X Empire (Musk Empire) на 30 сентября — 1 октября

Богдан Виноградов
Корреспондент
Telegram Дзен

Появилось первое октябрьское ежедневное комбо для X Empire (Musk Empire) на 30 сентября — 1 октября

Комбо в X Empire на 30 сентября — 1 октября.

1. Недвижимость в Нигерии
2. Разведение единорогов
3. Бриллианты

Что такое комбо в X Empire (Musk Empire)

Игра позволяет вкладывать монеты в те или иные карты. Обычно прибыль не гарантирована, но комбо-карты всегда принесут доход — его размер зависит от уровня аккаунта и количества инвестированных монет.

Как открыть комбо в X Empire (Musk Empire)

Перейдите в раздел «Город» (он открывается с 3 уровня) и выберите «Инвестиции». Теперь остается только вложить внутреннюю валюту в карты из комбо дня, чем больше — тем лучше. Комбо обновляется каждый день в 13.00 по московскому времени.

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Госдуме намерены разрешить россиянам направлять свои пенсионные баллы родителям
Китайский «черт побери» Ротенберга, несокрушимый «Ак Барс» и еще два привоза от американца из «Динамо». Что произошло в КХЛ
Французский фигурист Эмоз близок к завершению карьеры
На пятерых хоккеистов завели уголовные дела за потасовку на льду с командой ФСБ
В Санкт-Петербурге водитель сбил беременную женщину с тремя детьми
Отравившихся дихлофосом детей похоронили в Красноярском крае
Сегодня
Вчера
Неделя