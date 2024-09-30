Сегодня, 13:17
Появилось первое октябрьское ежедневное комбо для X Empire (Musk Empire) на 30 сентября — 1 октября
1. Недвижимость в Нигерии
2. Разведение единорогов
3. Бриллианты
Игра позволяет вкладывать монеты в те или иные карты. Обычно прибыль не гарантирована, но комбо-карты всегда принесут доход — его размер зависит от уровня аккаунта и количества инвестированных монет.
Перейдите в раздел «Город» (он открывается с 3 уровня) и выберите «Инвестиции». Теперь остается только вложить внутреннюю валюту в карты из комбо дня, чем больше — тем лучше. Комбо обновляется каждый день в 13.00 по московскому времени.