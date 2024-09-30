Обновилось решения ребуса для X Empire (Musk Empire) на 30 сентября — 1 октября

Найдено решение для ребуса в X Empire (Musk Empire) на 30 сентября — 1 октября

Ребус дня в X Empire на 30 сентября — 1 октября.

Правильный ответ: Profit

Что такое ребус в X Empire (Musk Empire)

Сегодня — последний день, когда игроки могут получить награду в монетах за решение несложной загадки.

Уже в 21:00 по Москве в X Empire закончится фаза майнинга — а это значит, что обновившийся за два часа до этого ребус станет последним.

Как решить ребус в X Empire (Musk Empire)

Перейдите во вкладку «Задачи» и найдите там кнопку «Ребус дня». Если нажать ее, то перед вами появится картинка с шарадой и поле для ввода правильного ответа. Разгадайте ее сами, или воспользуйтесь готовым решением — и награда будет ваша. Ее размер зависит от уровня аккаунта.