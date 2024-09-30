Сегодня, 19:07
Найдено решение для ребуса в X Empire (Musk Empire) на 30 сентября — 1 октября
Правильный ответ: Profit
Сегодня — последний день, когда игроки могут получить награду в монетах за решение несложной загадки.
Уже в 21:00 по Москве в X Empire закончится фаза майнинга — а это значит, что обновившийся за два часа до этого ребус станет последним.
Перейдите во вкладку «Задачи» и найдите там кнопку «Ребус дня». Если нажать ее, то перед вами появится картинка с шарадой и поле для ввода правильного ответа. Разгадайте ее сами, или воспользуйтесь готовым решением — и награда будет ваша. Ее размер зависит от уровня аккаунта.