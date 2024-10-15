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Сегодня, 10:10

Раскрыт код от OKX из X Empire (Musk Empire) на 15-16 октября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Обновился код дня для X Empire (Musk Empire) на 15-16 октября

Код дня в X Empire (Musk Empire) на 15-16 октября.

Актуальный код: 4800

Что такое код дня в X Empire (Musk Empire)

Примерно то же самое, что и пропавшая из игры «Загадка дня» — вопрос, ответ на который принесет внутреннюю валюту в объеме, зависящем от уровня аккаунта. Теперь эти вопросы связаны с криптобиржей OKX — одной из площадок, куда 26 сентября выйдет токен X Empire.

Как ввести код дня в X Empire (Musk Empire)

Здесь ничего не поменялось: перейдите в раздел «Задачи», найдите там пункт «Код от OKX» и нажмите на него. Теперь останется только ввести правильный ответ в специальное поле и получить награду. Обновляется код дня в 10.00 по Москве.

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