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Сегодня, 10:07

Обнаружен ежедневный код для X Empire (Musk Empire) на 16-17 октября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Раскрыт код дня для X Empire (Musk Empire) на 16-17 октября

Код дня в X Empire (Musk Empire) на 16-17 октября.

Правильный код: 100

Что такое код дня в X Empire (Musk Empire)

Код дня ничем не отличается от загадки дня — кроме того, что вопрос будет связан с биржей ОКХ, на которой произойдет листинг токена игры. Введите правильный ответ и получите награду во внутренней валюте — ее количество зависит от уровня аккаунта.

Как набрать код дня в X Empire (Musk Empire)

Откройте раздел «Задачи» и разыщите там пункт «Код дня от OKX». Теперь вы можете поискать ответ сами — обычно это несложно — или воспользоваться готовым решением. Код дня обновляется, как не трудно догадаться, каждый день в 10.00 по Москве.

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