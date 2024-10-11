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Сегодня, 13:15

Объявлено ежедневное комбо для X Empire (Musk Empire) на 11-12 октября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Раскрыто актуальное комбо дня для X Empire (Musk Empire) на 11-12 октября.

Комбо в X Empire на 11-12 октября.

1. Инструменты для добычи золота
2. Космические компании
3. Мемные футболки

Что такое комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Игроки могут вкладывать заработанные монеты в те или иные карты и надеяться на то, что получится выйти в плюс, а не уйти в минус. Однако каждый день объявляются три карты, которые гарантированно окажутся прибыльными — размер дохода зависит от количества вложенной валюты и уровня аккаунта.

Как собрать комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Перейдите на вкладку «Город» (открывается с 3-го уровня аккаунта) и выберите раздел «Инвестиции». Теперь остается только разыскать нужные карты и вложить в каждую максимальное количество монет. Комбо дня обновляется в 13:00 по московскому времени.

Обложка. Появился верный ответ для загадки дня из X Empire (Musk Empire) на 11-12 октября

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