Раскрыты все карты ежедневного комбо для X Empire (Musk EMpire) на 12-13 октября

Сегодня, 13:13
Появилось комбо дня для X Empire (Musk Empire) на 12-13 октября
1.Разработка игр
2.Разведение единорогов
3.Искусственнй интеллект
С 3 уровня игроки получают возможность вкладывать монеты в те или иные карты — это может принести как доход, так и убыток. Но каждый день в 13:00 по Москве обновляются три карты, которые гарантированно принесут прибыль — ее объемы зависят от количества инвестированных монет.
Перейдите на карту, нажав кнопку «Город» и выберите на ней «Инвестиции». Теперь следует поочередно вложить в каждую из входящих в комбо дня карт максимально доступное количество монет. Готово!