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X Empire (Musk Empire): комбо дня на 15-16 октября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Названы карты из комбо дня для X Empire (Musk Empire) на 15-16 октября

Комбо в X Empire на 15-16 октября.


1: Искусственный интеллект
2: Космические компании
3: Мемные футболки

Что такое комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Ежедневно игроки получают возможность вложить монеты в те или иные карты. Доход непредсказуем — монеты можно и потерять. Однако каждый день в 13.00 по Москве объявляются три карты, которые гарантированно принесут прибыль.

Как собрать комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Откройте раздел «Город» (он доступен с 3 уровня) и перейдите на вкладку «Инвестиции». Здесь следует разыскать карты, которые входят в актуальное комбо, и вложить в каждую из них максимально возможное количество монет. Чем больше игра позволяет их вложить — тем выше будет прибыль.

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