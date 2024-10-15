X Empire (Musk Empire): комбо дня на 15-16 октября

Сегодня, 13:19
Названы карты из комбо дня для X Empire (Musk Empire) на 15-16 октября
1: Искусственный интеллект
2: Космические компании
3: Мемные футболки
Ежедневно игроки получают возможность вложить монеты в те или иные карты. Доход непредсказуем — монеты можно и потерять. Однако каждый день в 13.00 по Москве объявляются три карты, которые гарантированно принесут прибыль.
Откройте раздел «Город» (он доступен с 3 уровня) и перейдите на вкладку «Инвестиции». Здесь следует разыскать карты, которые входят в актуальное комбо, и вложить в каждую из них максимально возможное количество монет. Чем больше игра позволяет их вложить — тем выше будет прибыль.