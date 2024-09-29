Названы все карты из комбо дня X Empire (Musk Empire) на 29-30 сентября

Раскрыто комбо для X Empire (Musk Empire) на 29-30 сентября.

Комбо в X Empire на 29-30 сентября.



1. Искусственный интеллект

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Что такое комбо в X Empire (Musk Empire)

Каждый день игроки могут инвестировать внутреннюю валюту в те или иные карты. В большинстве случаев прибыль не гарантировано, но комбо из трех карт совершенно точно принесёт прибыль — её размер зависит от уровня аккаунта и количества вложенной валюты.

Где найти комбо в X Empire (Musk Empire)

Комбо дня обновляется в 13:00 по Москве — вскоре после этого решение появляется в Интернете. Чтобы собрать комбо перейдите на вкладку «Город» в главном меню приложения (она доступна с 3 уровня аккаунта), зайдите в «Инвестиции», выберите нужные карты и вложите в них как можно больше монет.