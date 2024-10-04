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Сегодня, 13:14

Появились все карты из комбо дня для X Empire (Musk Empire) на 4-5 октября

Богдан Виноградов
Корреспондент
Илон Маск.
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Названо комбо дня для X Empire (Musk Empire) на 4-5 октября

Комбо в X Empire на 4-5 октября.

1. Разработка игр
2. Разведение хомяков
3. Разведение единорогов

Что такое комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Разработчики игры начали новый сезон — и вместе с ним вернулись старые активности, в том числе и ежедневное комбо. Каждый день игроки получают возможность «инвестировать» монеты в определенные карты, чтобы получить гарантированную прибыль, — ее размеры зависят от уровня аккаунта и количества вложенных монет.

Как открыть комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Откройте вкладку «Город» — она становится доступной с 3-го уровня аккаунта. После этого нажмите на кнопку «Инвестиции» и поочередно вложите во все три карточки из комбо максимальное количество монет. Комбо дня обновляется раз в сутки, в 13.00 по московскому времени.

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