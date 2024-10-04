Появились все карты из комбо дня для X Empire (Musk Empire) на 4-5 октября

Сегодня, 13:14
Названо комбо дня для X Empire (Musk Empire) на 4-5 октября
1. Разработка игр
2. Разведение хомяков
3. Разведение единорогов
Разработчики игры начали новый сезон — и вместе с ним вернулись старые активности, в том числе и ежедневное комбо. Каждый день игроки получают возможность «инвестировать» монеты в определенные карты, чтобы получить гарантированную прибыль, — ее размеры зависят от уровня аккаунта и количества вложенных монет.
Откройте вкладку «Город» — она становится доступной с 3-го уровня аккаунта. После этого нажмите на кнопку «Инвестиции» и поочередно вложите во все три карточки из комбо максимальное количество монет. Комбо дня обновляется раз в сутки, в 13.00 по московскому времени.