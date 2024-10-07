Раскрыты карты комбо дня из X Empire (Musk Empire) на 7-8 октября

Сегодня, 13:09
Названы все карты из комбо дня X Empire (Musk Empire) на 7-8 октября.
1. Бриллианты
2. Инструменты для добычи золота
3. Блокчейн
Игроки могут «инвестировать» монеты в те или иные карты. Обычно прибыль непредсказуема, но каждый день в 13:00 по московскому времени появляется новое ежедневное комбо — все три карты из него принесут гарантированную прибыль.
Перейдите в раздел «Город» — он открывается с третьего уровня аккаунта. В появившемся меню выберите пункт «Инвестиции». Теперь остается только выбрать карты из ежедневного комбо и вложить в них максимально возможное количество монет — прибыль вы получите сразу же.