Раскрыты карты комбо дня из X Empire (Musk Empire) на 7-8 октября

Названы все карты из комбо дня X Empire (Musk Empire) на 7-8 октября.

Комбо в X Empire на 7-8 октября.

1. Бриллианты

2. Инструменты для добычи золота

3. Блокчейн

Что такое кобмо дня в X Empire (Musk Empire)

Игроки могут «инвестировать» монеты в те или иные карты. Обычно прибыль непредсказуема, но каждый день в 13:00 по московскому времени появляется новое ежедневное комбо — все три карты из него принесут гарантированную прибыль.

Как собрать комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Перейдите в раздел «Город» — он открывается с третьего уровня аккаунта. В появившемся меню выберите пункт «Инвестиции». Теперь остается только выбрать карты из ежедневного комбо и вложить в них максимально возможное количество монет — прибыль вы получите сразу же.